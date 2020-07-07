Резников допустил введение миротворцев ОБСЕ на Донбасс

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, в том числе вариант с миротворцами ОБСЕ. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.



«Миротворцы — это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Резников полагает, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, «возможно, та сторона готова была бы согласиться». «Но в каждых переговорах есть свой момент. Этот момент еще, к сожалению, не наступил», — добавил он.