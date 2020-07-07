В Киеве вновь заявили о невозможности «особого статуса» Донбасса в Конституции

На встрече политических советников «нормандской четверки» в прошлую пятницу в Берлине Россия не ставила ультиматумов Украине, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции не может быть никаких «особых статусов».



Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«Я свидетель, что никаких ультиматумов в течение 11 часов я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. [Были] обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого "особого статуса" в Конституции Украины быть не может», — сказал Резников.



По его словам, нужно внимательно читать пункт 11 Комплекса мер, где «четко сказано о децентрализации, в том числе, адаптации и принятии изменений в Конституцию Украины, а также, через запятую, о принятии отдельного законодательства об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».



«Что сегодня сокращенно, как правило, называют "особый статус". И им каждый раз повторяют, что это два разных нормативно-правовых акта», — добавил Резников.



Вице-премьер резюмировал, что в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации.

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источник сообщило, что на переговорах в Берлине Россия якобы потребует от Украины скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса.