На Донетчине возросло число пациентов с коронавирусом

На подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус выявлен у 709 человек. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента охраны здоровья ДонОГА Александр Педенко в ходе брифинга 7 июля.



«В Донецкой области по результатам вчерашних вечерних и сегодняшних утренних исследований зафиксировано 709 случаев заболевания COVID-19: 10 человек умерли, 239 — выздоровели, 26 находятся в стационаре, остальные получают лечение дома», — проинформировал он.



Педенко отметил, что тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19, а также тех, кто подключен к аппарату ИВЛ, в области нет.



По состоянию на вечер 6 июля на Донетчине было известно про 686 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Украине выявлено 564 новых случая заболевания коронавирусом, 490 из числа ранее заболевших выздоровели, 21 человек умер.