В Донецкой области выявили 27 заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из них 23 инфицированных зафиксировано в Славянске. Это женщины в возрасте от 34 до 58 лет. Трое из них — медработницы.



В Мариуполе COVID-19 диагностирован у трех женщин 26, 37 и 48 лет.



В Бахмуте коронавирус выявили у 17-летнего парня.



За все время пандемии в Донецкой области выявлено 713 случаев коронавируса. Из них 257 человек выздоровели, а 10 — скончались. На лечении остается 446 пациентов.

Как сообщалось, в Славянском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка COVID-19, коронавирусом болеют 278 человек. Большинство из них — пациенты интерната.