В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом болеют почти 300 человек

В Славянском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка COVID-19, коронавирусом болеют 278 человек. Большинство из них — пациенты пансионата. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты Игорь Бойко в ходе брифинга в ДонОГА 7 июля.



«На момент появления вируса там находилось 672 человека. Из них 262 — сотрудники интерната, 62 из них заболели. Подопечных было 412 человек, 216 из них заболели. 11 человек находятся на стационарном лечении», — сказал он.



Бойко отметил, что остальные пациенты с COVID-19 лечатся на территории пансионата. Одна из пациенток — 70-летняя женщина — скончалась вследствие заболевания.



Бойко подчеркнул, что на территорию пансионата не допускаются посторонние люди, так как это заведение закрытого типа.



«Эта вспышка локальная. Жители Славянска не общаются с этими больными людьми и сделано все, чтобы заболевание не распространялось за пределы пансионата», — заверил он.

Напомним, что на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус выявлен у 709 человек. Из них 10 человек умерли, 239 — выздоровели.