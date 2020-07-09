Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области уже локализован, открытых участков пламени нет. Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Кабмина.



В спасательных работах, по его словам, задействованы более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство.



«К сожалению, в результате пожара есть 5 погибших. В населенном пункте Смоляниново 24 дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Всего пострадало 59 домов, 35 из них имеют повреждения различной степени. В дачном кооперативе "Волчье озеро", на сегодня, разрушено 56 домов. Со вчерашнего дня работает комиссия, которая делает обход и фиксирует все разрушенные и поврежденные дома, количество пострадавших людей», — сказал он.



По словам Гайдая, места для обсервации подготовлены, но люди пока не обращаются за помощью о предоставлении жилья — проживают у соседей или родственников.



6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 гектаров. Впоследствии он перекинулся на поселки. Погибли пять человек.



Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них — погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.