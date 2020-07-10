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Четверо правоохранителей задержаны на Донетчине по подозрению в наркоторговле и вымогательствах

10 июля 2020, 10:49

Четверо правоохранителей задержаны на Донетчине по подозрению в наркоторговле и вымогательствах

Источник: ГБР Источник: ГБР

Командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных полицейских в Донецкой области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков, получении взяток с наркоторговцев и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

«Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

Подозреваемых задержали 9 июля. По месту их жительства, а также в служебных кабинетах Управление патрульной полиции в Донецкой области проведены обыски, в ходе которых изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых установит следствие.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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