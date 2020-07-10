«ДНР» заявила о 17 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Один ранее заболевший скончался — 46-летний мужчина. Также 7 человек выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Утверждается, что шесть случаев коронавируса выявлены у прибывших с подконтрольной Украине территории 7 июля, трое из них проходили обсервацию в больнице № 21 и трое — в больнице № 20 Донецка. Заболевшие переведены в «специализированные учреждения здравоохранения».



За все время пандемии группировка «ДНР» признает 1336 случаев коронавируса. Из них выписан 601 человек, а 79 — умерли. На лечении остается 656 пациентов.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксирован 751 случай COVID-19.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.