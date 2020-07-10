«ДНР» отчиталась о рекордном числе нарушителей карантина

В период с 26 июня по 9 июля «полицейские» группировки «ДНР» составили 166 протоколов по фактам нарушения карантина. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Уточняется, что «полиция» провела 4221 проверку граждан, находящихся на самоизоляции.



Такое количество протоколов за две недели стало рекордом с начала пандемии коронавируса.



Кроме того, в ходе проверок магазинов «полицейские» задокументировали 7 нарушений санитарно-гигиенических норм работниками торговых объектов.



По данным «МВД», с начала проведения проверок было составлено 395 протоколов по фактам нарушения жителями режима самоизоляции и 47 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.



Такие проверки начались в конце марта.

«ДНР» всего выявила 1336 случаев коронавируса. Из них выписан 601 человек, а 79 — умерли. На лечении остается 656 пациентов.