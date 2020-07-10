Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает NOS.



Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать индивидуальные жалобы родственников погибши, которые уже обратились в суд.



Министр юстиции Стефан Блок заявил, что таким образом Нидерланды отстаивают всех 298 жертв MH17, 17 национальностей, и их родственников.



Он подчеркнул, что достижение справедливости для жертв и их родственников является главным приоритетом для правительства.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.