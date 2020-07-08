Ермак: В Берлине обсудили обновленный закон об «особом статусе» Донбасса

Политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине рассматривала имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает LIGA.net.



«Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать — это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение», — заявил Ермак.



Он также сообщил, что Украина «настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств».

17 июня Ермак сообщил, что Офис президента подготовил изменения в законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него «формулы Штайнмайера». По словам Ермака, законопроект обсуждают с переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса.



9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.