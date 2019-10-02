Украина согласилась на старую «формулу Штайнмайера». Текст

Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала окончательный текст «формулы Штайнмайера» в редакции, который был предложен в сентябре. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.



Это подтверждается скан-копиями пяти писем участников переговоров, которые обнародовал российский «Коммерсант».

Текст «формулы Штайнмайера»: «Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.



Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».

Согласование «формулы Штайнмайера» произошло с помощью пяти писем, потому что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма не захотел подписывать единый документ с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».



Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера», сообщил президент Владимир Зеленский.