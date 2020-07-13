Зеленский отозвал постановление о назначении местных выборов

Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на внеочередном заседании.



Зеленский отозвал проект постановления о назначении очередных местных выборов и две версии законопроектов о зарплате госслужащих в период карантина.



По словам депутата от «Слуги народа» Александра Качуры, президент отзывает проект постановления, поскольку в нем есть «есть некоторые технические несогласованности».



Ранее стало известно, что принятие проекта постановления о назначении местных выборов может вызвать коллизию, потому что предусматривает только выборы депутатов областных советов.



На прошлой неделе профильный комитет рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.