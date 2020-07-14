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«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей

14 июля 2020, 14:37

«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей

На подконтрольной группировке «ЛНР» пожары в этом году уничтожили около 2 тысяч тонн зерна общей стоимостью 20 миллионов рублей (7 652 000 гривен).

Об этом главе «ЛНР» Леониду Пасечнику доложил «министр сельского хозяйства и продовольствия» Юрий Пронько.

«На настоящий момент достаточно актуальной становится проблема с пожарами, в результате которых в этом году сгорело не одно поле с зерновыми культурами. Насколько мне поступили доклады, в большинстве своем выгорание наших зерновых культур происходит по халатности, либо в [результате] нарушения правил безопасности самими хозяевами полей», — приводит слова Пасченика сепаратистский ресурс ЛИЦ.

С его точкой зрения согласился Пронько. По словам «министра», подавляющее большинство пожаров произошло из-за халатности аграриев, решивших сэкономить на противопожарных мероприятиях. Он подчеркнул, что эти аграрии потеряли несопоставимо больше средств, чем та сумма, которую им необходимо было потратить на профилактические работы.

Пасечник попросил «обратить на этот вопрос особое внимание». Он добавил, что на ближайшие полмесяца остается наибольший класс пожарной опасности — пятый.

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