Пожар в Луганской области уничтожил 10% лесного массива

Пожар на Луганщине уничтожил 5 тысяч гектаров леса, что составляет 10% лесного массива области. По предварительным подсчетам сумма ущерба составила 450 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



По словам главы Новоайдарской райгосадминистрации Татьяны Новиковой, в целом пожаром повреждены 76 домов. В том числе жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания — 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро волчье» Новоайдарского района.



Отмечается, что ни один из них не застрахован.



Начальник главного управления ГСЧС в Луганской области Михаила Пшик, сообщил, что, по состоянию на 13 июля открытого огня нет, но наблюдается тление на свалке вблизи Северодонецка.



«Уже два дня космическая съемка не показывают "горячих точек" на территории пожара, но еще 40 единиц спецтехники продолжают работать на ликвидации последствий стихийного бедствия», — рассказал он.



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