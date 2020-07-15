Журналистка Катерина Сергацкова с семьей покинула Киев из-за угроз

Соучредитель интернет-издания «Заборона» Екатерина Сергацкова вместе с семьей вечером 13 июля покинула Киев, чувствуя опасность для своей жизни. Об этом пишет Independent.



Уехать из Киева журналистка решила из-за угроз, которые начали поступать после того, как «Заборона» опубликовала материал о StopFake, в котором говорилось о наличии связей этой фактчекинговой организации с ультраправыми. Сама StopFake связи с ультраправыми отрицает, а материал «Забороны» назвала неправдивым. На это издание Сергацковой ответило еще одной публикацией.



Публикации вызвала дискуссию в соцсетях. Некоторые комментаторы прибегли к буллингу. В частности, блогер Роман Скрыпин опубликовал в Facebook фото Сергацковой с пятилетним сыном и обвинил журналистку в том, что она является агентом Кремля. В комментариях к этому посту был опубликован адрес журналистки. После многочисленных жалоб Facebook удалил этот пост, но Скрыпин продолжил публиковать другие оскорбительные посты о Сергацковой.



Накануне организация Human Rights Watch призвала украинские власти гарантировать безопасность Сергацковий, после публикации ее личных данных в интернете. hromadske выразило готовность стать площадкой для дискуссии между «Забороной» и StopFake.