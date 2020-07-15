«ЛНР» не показала результаты переписи населения

Группировка «ЛНР» до сих пор не обнародовала данные переписи населения, которую провели в октябре 2019 года в отдельных районах Луганской областей.



В «ЛНР» изначально предполагалось, что итоги переписи опубликуют до 30 апреля 2020 года. Но в апреле «правительство» продлило этот срок до 31 мая, а позже — до 15 июля.



Почему результаты переписи до сих пор не обнародованы в нарушение своего же «правительственного постановления», в «ЛНР» не объяснили.



Telegram-канал «Луганский инсайд» предполагает, что результаты переписи «оказались настолько обескураживающие, что их решили не публиковать вообще». По его данным, до многих «министерств ЛНР» цифры довели еще весной.



«Правительство» группировки «ДНР» в апреле этого года продлило срок публикации результатов переписи населения до 31 марта 2021 года. В отдельных районах Донецкой области перепись также проходила в октябре 2019 года.