В Донецке эвакуировали людей из еще одного бизнес-центра после сообщения о бомбе

В центре Донецка произошла эвакуация людей из бизнес-центра Sky City из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает сепаратистский ресурс dnr live.



На место происшествия прибыла «полиция», которая проверяет здание.



Sky City находится по адресу улица Артема, 135. В здании, в частности, базируется «министерство связи» группировки «ДНР».



Вчера из-за сообщения о бомбе были эвакуированы люди из бизнес-центра «Столичный», в котором также расположено несколько «министерств ДНР». Информация об угрозе взрыв оказалась ложной.