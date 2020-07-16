СМИ: Боевики «ДНР» задолжали шахтерам более миллиона долларов

Группировка «ДНР» не выплатила шахтерам предприятия «Донбассуглереструктуризация» задолженность по зарплате еще за 2014-2015 года. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на документ украинских спецслужб.



Так, задолженность по зарплате по состоянию на 19 июня 2020 года составила более 110 000 тысяч российских рублей.



Отмечается, что на шахтах предприятия, которые контролируют боевики «ДНР», происходят конфликты из-за невыплат за 2018 год.



«Единственным источником погашения задолженности по заработной плате в "Донбассуглереструктуризация" являются денежные средства, поступающие от продажи материалов угольной продукции, оказания услуг, аренды имущества», — говорится в письме врио директора «Донбассуглереструктуризация» на имя первого заместителя так называемого «министра» угля и энергетики группировки Анатолия Нетеренко.



На сегодня также есть задолженность по зарплате работникам угольных складов.



В документе также прикреплена таблица по задолженности. Общая сумма долга на предприятии перед почти тремя тысячами человек составляет почти 74 миллиона рублей (28,2 миллиона гривен).