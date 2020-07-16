Жителей ОРДО также обязали обследоваться на COVID-19 при въезде в РФ

Жители подконтрольной «ДНР» территории наравне с гражданами других стран по прибытии в Россию должны предоставлять результаты обследования на COVID-19. Об этом заявили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, передает сепаратистский сайт ДАН.



С 15 июля 2020 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача России, согласно которому все иностранные граждане и россияне при въезде в РФ обязаны иметь результаты обследования на COVID-19 либо сдать тесты по месту прибытия в течение трех суток.



Уточняется, что о результатах тестирования нужно информировать Роспотребнадзор. Тесты бессрочные. Повторное обследование необходимо лишь в случае появления симптомов респираторного заболевания, либо по служебной необходимости.