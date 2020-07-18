Коронавирус за сутки подтвердился у 847 человек

За минувшие сутки в Украине без учета оккупированных территорий зафиксировано 847 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число случаев COVID-19 подтверждено во Львовской области (137 случаев) и Киеве (108).



Кроме этого, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 — умер.



По состоянию на утро 18 июля в стране выявлено 58 111 случаев заболевания коронавирусом, из которых 30 525 человек выздоровели, 1 477 — умерли.