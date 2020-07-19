В мире более 600 тысяч человек умерли от коронавируса

В мире 602 тысяч 138 человек скончались от связанных с коронавирусом заболеваний. Такие данные по состояние на утро воскресенья предоставил американский университет Джонса Хопкинса.



Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывалось 14 миллионов 288 тысяч 689 инфицированных СOVID-19. За сутки показатели выросли почти на 182 тысячи. Излечились более 8 миллионов человек.



Более 1 миллиона заразившихся с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.



В Соединенных Штатах по состоянию на утро воскресенья суммарно выявлено более 3,7 миллионов заболевших.



В Бразилии число инфицированных достигло более 2 миллионов человек.