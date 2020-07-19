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В ОРДЛО выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19

19 июля 2020, 11:05

В ОРДЛО выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19

На территории отдельных районов Донбасса за сутки медики диагностировали COVID-19 у 20 человек.

На территории Донецкой области, подконтрольной группировке «ДНР», выявлено 15 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сообщается, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчины в возрасте 79 и 51 года.

Всего по состоянию на утро 19 июля в ОРДО подтвердили 1527 случаев, из которых на лечении – 738 пациентов, выписаны – 700 человек, умерли – 89.

На территории Луганской области, подконтрольной группировке «ЛНР» медики подтвердили 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки обнаружили 5 новых случаев. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 518 человек.

С начала пандемии в ОРЛО умерли 15 человек.

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Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

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