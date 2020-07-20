Алексей Михайличенко уволен с поста главного тренера «Динамо»

Тренерский штаб киевского «Динамо» во главе с Алексем Михайличенко уволен в полном составе. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.



Михайличенко возглавил «Динамо» по ходу сезона 2019/20. Столичный клуб завоевал Кубок Украины и занял второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.



«В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень», — отмечается в сообщении.



Вместе с Михайличенко в отставку отправлены его помощники Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.



О том, кто возглавит «Динамо» в новом сезоне, в клубе объявят позже.