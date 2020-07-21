В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками

Фото: gp.gov.ua

Вооруженный мужчина захватил автобус заложниками в Луцке Волынской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.



«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — говорится в нем.



Позже в СБУ сообщили о том, что в автобусе находится примерно десять заложников.



В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта.



В пресс-службе Управления СБУ в Волынской области агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что захвачен рейсовый автобус «Берестечко-Красиловка».



«На контакт мужчина не идет, периодически делает выстрелы из огнестрельного оружия. Также по предварительной информации, в автобусе есть какое-то взрывное устройство», — отметили в ведомстве.



В СБУ отметили, что данных о потерпевших нет, а мужчина, взявший людей в заложники, четких требований не выдвигает.



Захваченный автобус стоит в центре города.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что взял ситуацию с захватом заложников под личный контроль.



В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: gp.gov.ua