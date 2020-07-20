«Колоссальная утечка воды». В Горловке поврежден канал Северский Донец-Донбасс

Фото: «СЦКК ДНР»

Сегодня утром в результате боевых действий была повреждена магистраль канала Северский Донец — Донбасс на севере неподконтрольной украинским властям Горловки. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса».



Там добавили, что будет сокращена подача воды из канала на следующие фильтровальные станции: Донецкую, Енакиевскую, Волынцевскую, Великоанадольскую, Карловскую, Горловские №1 и №2.



«Мэр» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько в своем Telegram-канале опубликовал видео с места происшествия.



В «СЦКК ДНР» отмечают, что вследствие указанных повреждений происходит «колоссальная утечка питьевой воды» — 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части подконтрольной «ДНР» территории осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена на 50%.



«ДНР» запросила гарантии безопасности для устранения порыва. «Если не провести ремонтные работы в срочном порядке, через 4 часа будет остановлена Донецкая фильтровальная станция», — отмечается в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция снабжает водой Донецк и другие населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

Сегодня утром произошло сокращения водоснабжения в 9 городов на подконтрольной Украине части Донецкой области из-за двух аварий. Одна из них произошла в результате обстрела под Торецком.