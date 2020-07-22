В Украине разрешили пускать зрителей на футбольные матчи

Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Украинской премьер-лиги по футболу.



Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по итогам встречи с главой Минздрава Максимом Степановым.



Речь идет о матчах плей-офф среди команд УПЛ, которые борются за попадание в Лигу Европы. Допускается заполненность стадионов на 25%. При этом болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и прочие карантинные меры.



В случае успешного проведения этих матчей и благоприятной эпидемиологической ситуации в дальнейшем допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.



Матчи плей-офф за Лигу Европы состоятся 25 и 29 июля. «Колос» сыграет с «Днепром-1», а «Александрия» с «Мариуполем».