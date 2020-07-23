Представитель Зеленского в КС прогнозирует, что закон о децентрализации примут в феврале

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский прогнозирует, что закон о децентрализации примут в феврале. Об этом он рассказал в интервью каналу «Наш».



«Для того, чтобы закон о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации вступил в силу, нам нужно в сентябре вынести его на рассмотрение Верховной Рады, после этого он направляется в Конституционный суд, который в течение месяца дает заключение... Мы должны его принять в этом году, а уже в феврале следующего года уже это может быть, как закон», — сказал он.



Представитель президента подчеркнул, что в Минских соглашениях прямо не предусмотрено внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



«Если мы проведем законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, то мы выполним Минские соглашения», — резюмировал Вениславский.