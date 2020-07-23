Украина подписала кредитное соглашение на получение 1,2 миллиарда евро от ЕС

Сегодня в Брюсселе был подписан меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на предоставление Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в штаб-квартире Европейского Союза с рабочим визитом.



«Сегодня подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в пределах нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко», — отметил он.



Шмыгаль напомнил, что 1,2 миллиарда евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в пределах «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.



Процедура выделения этих средств началась весной.