Управление Лисичанском передано военно-гражданской администрации

В городе Лисичанск Луганской области создана военно-гражданская администрация. Соответствующий указ № 293/2020 от 27 июля подписал президент Владимир Зеленский.



«Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа», — говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.