Завтра начнется подача воды на Мариуполь из канала «Северский Донец — Донбасс»

Водоснабжение Мариуполя из канала Северский Донец-Донбасс уже возобновляется, подача воды начнется завтра, 28 июля. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Ремонт поврежденного участка трубопроводов канала Северский Донец-Донбасс в серой зоне в районе балки Шумы завершен. Мариуполь сможет перейти на воду из канала уже завтра, 28 июля», — написал он.



Сейчас завершены сварочные работы на всех трех ветвях трубопроводов.

Утром 22 июля боевыми действиями были повреждены участки водонапорного трубопровода канала «Северский Донец — Донбасс» в районе неподконтрольной украинским властям Горловки. Это привело к сокращению объемов подачи воды по обе стороны линии соприкосновения.