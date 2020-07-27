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Резников: Украина надеется на возвращение офицеров РФ к контролю режима «тишины» на Донбассе

27 июля 2020, 22:38

Резников: Украина надеется на возвращение офицеров РФ к контролю режима «тишины» на Донбассе

Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом сообщил в комментарии hromadske вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, работающий», — рассказал министр.

По его мнению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

«Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК», — сказал Резников

В сентябре 2019 года украинская сторона сообщала, что на переговорах в Минске предложила представителям России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Представители России вышли из состава СЦКК в декабре 2017 года. В России заявили, что их представители СЦКК якобы «сталкивались с серьезными трудностями из-за позиции украинской власти».

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