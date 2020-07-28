Резников временно возглавит украинскую делегацию ТКГ до назначения нового главы

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников возглавит украинскую делегацию в ТКГ. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНИАН.



«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал Резников и добавил, что до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.



Вице-премьер отметил, что Леонид Кучма шесть лет занимается переговорами в Минске и уже давно проинформировал президента Зеленского о том, что готов к определенной ротации в ТКГ.

Он сказал, что именно решением президента Украины будет определен новый глава украинской делегации.



«Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины», — сказал Резников.

Сегодня стало известно, что второй президент Леонид Кучма прекратил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.