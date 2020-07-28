Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников временно возглавит украинскую делегацию ТКГ до назначения нового главы

28 июля 2020, 19:43

Резников временно возглавит украинскую делегацию ТКГ до назначения нового главы

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников возглавит украинскую делегацию в ТКГ. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНИАН.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал Резников и добавил, что до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

Вице-премьер отметил, что Леонид Кучма шесть лет занимается переговорами в Минске и уже давно проинформировал президента Зеленского о том, что готов к определенной ротации в ТКГ.

Он сказал, что именно решением президента Украины будет определен новый глава украинской делегации.

«Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины», — сказал Резников.

Сегодня стало известно, что второй президент Леонид Кучма прекратил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кучма Алексей Резников
Прочее
Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
13:52
ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе
13:13
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля
12:07
Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель
11:15
В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших
20:25
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
все новости
20:58
Офис генпрокурора: Граждане Кыргызстана, Боснии и Бразилии воевали на Донбассе в рядах боевиков
19:43
Резников временно возглавит украинскую делегацию ТКГ до назначения нового главы
19:04
Штаб ООС: Боевики нарушили перемирие гранатометным обстрелом на Донетчине
18:10
Как коронавирус передается по воздуху? ►
17:47
Прокуратура расследует гибель шахтера в Луганской области
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
16:55
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка
16:27
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
15:50
У Зеленского заявили, что перемирие на Донбассе работает, несмотря на единичные обстрелы
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
14:47
В Кремле пока не готовы говорить о возвращении российских офицеров в СЦКК
14:12
Пограничники пояснили новый порядок перемещения вещей через КПВВ на Донбассе
13:48
Коронавирусом в ВСУ болеют 160 человек
13:09
Кучма вышел из переговоров по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Как коронавирус передается по воздуху? ►
28 июля, 18:10
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
28 июля, 16:27
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
28 июля, 10:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция