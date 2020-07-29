МинВОТ: Украина откроет сервисные центры на границе с Крымом и ОРДЛО

Украина оснастит сервисными центрами пункты пропуска на Донбассе и на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом заявил первый замминистра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Ростислав Замлинский.



Он отметил, что в этих сервисных центрах планируется открыть аптечные пункты, небольшие магазины, комнаты для пребывания родителей с детьми, мобильные ЦНАПы и отделения «Ощадбанка».



По словам замминистра, в сервисных центрах жители временно оккупированных территорий смогут получить социальную и правовую помощь и оформить документы.



«Мы предполагаем, что это будут модульные конструкции, и очень хотим, чтобы в ближайшее время они были перенесены с линии соприкосновения на границу Украины с Российской Федерацией», — сказал Замлинский.



Он отметил, что в последнее время оккупационные администрации искусственно ограничивают работу КПВВ, сокращая время пропуска людей через КПВВ, а некоторые КПВВ закрывают.



На данный сегодня на границе с отдельными районами Донбасса и Крымом существует 8 КПВВ: четыре из них — КПВВ в Донецкой области (Гнутово, Майорское, Маринка, Новотроицкое), один КПВВ в Луганской области (Станица Луганская) и три КПВВ на границе с Крымом (Каланчак, Чаплинка, Чонгар).