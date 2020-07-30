Ермак о предложении Козака отказаться от «нормандского формата»: Переговоры продолжаются

Переговоры в «нормандском формате» продолжаются, а заявления замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака об их бесперспективности являются частью дипломатической игры. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», — сказал Ермак.



По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. «Работа по-прежнему продолжается», — заявил руководитель ОП.



Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это — прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.



«Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе», — считает он.



Ермак подчеркнул, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.



«Градус переговоров может повышаться или снижаться, — это нормально, это дипломатия. И это — переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», — отметил он.

Ранее издание «Страна», ссылающееся на источник в Офисе президента, опубликовало скан-копию письма Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и фактически предложил отказаться от этого формата.