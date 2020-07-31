Минздрав составил рекомендации по обучению с 1 сентября в условиях COVID-19

С 1 сентября учреждения образования в Украине будут функционировать в условиях карантинных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующие рекомендации по организации образовательного процесса утвердил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Эти рекомендации разработаны для всех учреждений образования: от школ до университетов.



В образовательные заведения не будут пускать родителей или сопровождающих лиц. Исключение сделано только для тех, кто сопровождает людей с инвалидностью.



Вход на учебу будет возможен только в защитной маске или респираторе. На занятиях маски/респираторы можно не использовать. В то же время за пределами учебной аудитории ношение масок является обязательным.



Перед занятиями педагоги будут опрашивать учащихся относительно их самочувствие. Тех, у кого будет обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний, направят к медработнику для осмотра.



Персоналу образовательных заведений будут обязательно измерять температуру и не допустят к работе с температурой более 37,2 С. В то же время для учащихся температурный скрининг не будет обязательным.



Заведениям также рекомендовано адаптировать образовательный процесс. В частности, по возможности проводить занятия на открытом воздухе, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для разных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Также необходимо будет предотвращать образование скоплений учащихся/студентов и минимизировать их передвижения между кабинетами и аудиториями.



На период карантина учреждения образования должны обеспечить такие условия безопасности:

места для обработки рук антисептиками навходе во все помещения;

сбор использованных масок иперчаток в отдельные контейнеры;

подготовлены санитарные комнаты: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук;

тематические плакаты и баннеры;

оборудовать медпункты бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты;

разметка наполу для содержания дистанции и организованного движения коридорами,

проветривание помещений неменее 10 минут после каждого занятия;

очистка идезинфекция поверхностей — дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.п. — после проведения занятий в конце рабочего дня.

Рекомендации также касаются питания в столовых. Не разрешается питание по типу шведского стола и с самообслуживанием. Предлагается создать график питания учащихся. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, а за одним столом должно быть не более чем 4-х человек.



Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.



Также установлено рекомендации по перевозки детей и работников заведения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками и антисептиками, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе шоферов с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.



Салон транспорта необходимо дезинфицировать до начала и в конце рабочей смены. Вход в салон осуществляется при наличии защитной маски или респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.