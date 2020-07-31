Кравчук: Ведутся переговоры с первым премьер-министром Украины о включении его в ТКГ

Участником Трехсторонней контактной группы может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



«Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине — Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут», — заявил Кравчук.



Участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.



Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок в ТКГ. Он отметил, что все такие изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.



Фокин был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на него были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года был официально назначен главой правительства Украины. 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром Украины стал Леонид Кучма.