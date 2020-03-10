Рабинович и Медведчук снова обсуждали Донбасс с депутатами Госдумы РФ

В Москве 10 марта состоялась встреча делегации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с депутатами Государственной Думы России. Об этом сообщает «112 Украина».



Глава партии Виктор Медведчук заявил, что одной из целей этой встречи является «восстановление связей между Россией и Украиной».



Кроме него, обсудить «межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе» с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, поехали Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.



Володин заявил, что этот «диалог» поддержал президент Путин и ожидает, что к нему присоединиться парламентарии из Франции и Германии.