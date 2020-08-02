Неизвестный угрожает взорвать банк в центре Киева. Полиция начала переговоры

Неизвестный мужчина угрожает взорвать отделение «Универсал Банка» в центре Киева. Об этом со ссылкой на представительницу банка сообщили замглавы МВД Антон Геращенко и телеканал «Украина 24».



Отделение находится в здании бизнес-центра «Леонардо» на углу улиц Владимирской и Хмельницкого. Туда вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Также он попросил вызвать полицию.

По данным Геращенко, сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.



Введена в действие специальная полицейская операция «Гром». «Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», — рассказал замглавы МВД. В эфире канала «Украина 24» Геращенко отметил, что злоумышленник требует допустить к нему представителей СМИ.



Есть ли у захватчика в действительности оружие и взрывчатка, на данный момент неизвестно.