«ДНР» решила затопить аварийный участок шахты из-за пожара

На шахте имени Калинина в Донецке началось затопление аварийного участка из-за пожара в выработках. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Пожар на шахте начался 1 августа, на поверхность поднялся 61 горняк.



Отмечается, что 2 августа на совместном техническом совещании принято решение о затоплении аварийного участка. На следующий день началось его затопление.



По состоянию на 6:00 4 августа продолжается затопление аварийного участка, подано 1162,5 м3 воды.



Телеканал «Юнион» также сообщает, что на выходных пожар произошел на шахте «Калиновская-Восточная» в соседней Макеевке. Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать, никто из горняков не пострадал.