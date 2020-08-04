«Укрзализныця» уволит сотрудников поезда «Мариуполь-Киев», в котором безбилетник избил женщину

«Укрзализныця» уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд «Мариуполь-Киев», избил пассажирку и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба компании.



С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошло нападение, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.



В сообщении УЗ казано, что указанные сотрудники «проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили перечень нарушений».



Компания провела служебное расследование, в ходе которого установлено, что на станции «Пятихатки-Стыковая» злоумышленник самовольно вошел в вагон № 3 и занял свободное место, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте.



«Около 3:30 к проводнику вагона № 4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях», — указано в сообщении.



Кроме того, УЗ сообщает, что уже провела дополнительный инструктаж всех проводников для недопущения такой ситуации в будущем и «установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей».



Компания также выступила за возобновление сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для обеспечения безопасности пассажиров.

31 июля в поезде «Мариуполь-Киев», за несколько часов до прибытия в столицу, неизвестный мужчина напал на пассажирку Анастасию Луговую, которая ехала в купе с малолетним сыном. Злоумышленник сильно избил девушку и попытался ее изнасиловать на глазах у ребенка. Девушке с сыном удалось убежать из купе.



Напавшего задержала полиция по прибытии в Киев. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.



Ему была избрана мера пресечения в виде ареста без возможности залога. Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статья 153 (Сексуальное насилие), части 2 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.