МВД передаст Италии сведения о еще 20 наемниках, воюющих на Донбассе

Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Арсен Аваков.



В Италии он встретился с главой МВД этой страны Лучаной Ламорджезе.



«Благодарю за четкую позицию относительно итальянских наемников, которые воюют на стороне российских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Трое уже в тюрьмах, передаем информацию еще по 20», — написал Аваков у себя в Twitter.

З міністеркою МВС Італії Л.Ламорджезе посилюємо співробітництво у протидії оргзлочинності, наркоторгівлі та нелегальній міграції. Вдячний за чітку позицію щодо італійських найманців,які воюють на боці російських НЗФ на сході України:3-є вже у тюрмах,передамо інформацію ще по 20х! pic.twitter.com/O8oWMF9Hgr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 5, 2020