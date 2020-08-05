Зеленский уволил начальника украинской военной разведки и назначил нового

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в среду уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.



В Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР министерства обороны «связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».



По информации ОПУ, Буданов является офицером ГУ разведки министерства обороны Украины.