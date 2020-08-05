Заместителем Ермака стал главный следователь МВД времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.



Он будет заниматься формированием государственной политики в области правоохранительной деятельности, консультировать Офис президента Украины, следить за национальной безопасностью государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.



Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел.



Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.



Затем Татаров попал под люстрацию.



С 2014 года, после событий Майдана, занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения «Татаров Фаринник Головко». В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского.