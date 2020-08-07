«Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности в поездах после избиения пассажирки

«Укрзализныця» разработала программу повышения безопасности пассажиров, которую планируется реализовать в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах», — сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.



По его словам, программу представят на следующей неделе.

31 июля в поезде «Мариуполь-Киев», за несколько часов до прибытия в столицу, неизвестный мужчина напал на пассажирку Анастасию Луговую, которая ехала в купе с малолетним сыном. Злоумышленник сильно избил девушку и попытался ее изнасиловать на глазах у ребенка. Девушке с сыном удалось убежать из купе.



Напавшего задержала полиция по прибытии в Киев. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.



Ему была избрана мера пресечения в виде ареста без возможности залога. Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статья 153 (Сексуальное насилие), части 2 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.