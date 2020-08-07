Советник президента: На восстановление оккупированного Донбасса нужно около 10 млрд долларов

Для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов, что примерно составляет 5-7% ВВП Украины. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Радио Свобода».



Он считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.



Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина работает над разработкой амбициозной экономической стратегии для Донбасса. По его словам, дорожную карту стратегии Кабинету министров могут представить уже в сентябре.