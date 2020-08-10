«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате

7 августа в Перевальском районе Луганской области на гранате подорвался семилетний мальчик. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Отмечается, что ребенок из города Кипучее (ранее Артемовск)

Пострадавший с диагнозом минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области был доставлен в детскую клиническую больницу в Луганске.



Ранее в «ЛНР» сообщили о пострадавшем в результате взрыва мужчине вблизи реки Северский Донец на территории садового кооператива «Уголек» в селе Обозное Славяносербского района.