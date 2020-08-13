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У Лукашенко заявили, что «услышали протестующих» и отпустили более тысячи задержанных

13 августа 2020, 22:29

У Лукашенко заявили, что «услышали протестующих» и отпустили более тысячи задержанных

Председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться по фактам задержаний участников несанкционированных акций. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет tut. by.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — заявила Кочанова.

«Нам не нужна драка. Не нужна война», — добавила она.

Кроме этого, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

«Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя, и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ.

В Беларуси на забастовку вышли рабочие ряда предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, «Грожножилстрой», «БелАЗ», «Керамин», «Гродно Азот» рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», «Минскпромстроя», «Белмедпрепаратов» и другие.

Акции протеста проходят с 9 августа.Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

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