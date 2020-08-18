В Славянске обнаружили захоронение людей, погибших во время оккупации в 2014 году

Источник: МВД

Полиция обнаружила на кладбище в Славянске в Донецкой области захоронение с неопознанными телами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянская в 2014 году», — говорится в сообщении.



Образцы ДНК направят на экспертизу в Киев для идентификации останков погибших.



Эксгумация длилась 2 дня в рамках уголовного производства по факту гибели граждан во время вооруженного конфликта. Досудебное расследование продолжается.