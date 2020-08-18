Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинская разведка отрицает, что выманила «вагнеровцев» в Минск. Винит Россию

18 августа 2020, 21:52

Украинская разведка отрицает, что выманила «вагнеровцев» в Минск. Винит Россию

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицает, что украинские спецслужбы выманили боевиков частной военной компании «Вагнера» в Беларусь. Он подчеркнул, что это была операция российских спецслужб.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщила, что украинская сторона выманила российских намемников в Беларусь в рамках спецоперации. Якобы бойцов ЧВК наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Туда они должны были лететь через Минск. Украинские спецслужбы планировали, что самолет сядет в Украине и боевиков задержат. Однако, по данным издания, операция была сорвана из-за утечки информации, боевиков задержали белорусские силовики и потом передали их России. После этого из ГУР был уволен предшественник Буданова Василий Бурба.

«Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск», — сказал Буданов в интервью «Укринформу».

По его словам, все так называемые ЧВК работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, «даже если выполняют частные заказы».

«В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагрнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов. В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими», — подчеркнул Буданов.

Он предположил, что «российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно».

«С другой стороны, накануне выборов украинские политические силы или коррупционно бизнесовые кланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны», — подчеркнул начальник разведки.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:37
В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:23
ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы
14:10
В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19
10:36
«ДНР» сообщила о 24 заразившихся и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
09:42
За 2 дня СММ ОБСЕ 5 раз столкнулась с ограничением свободы передвижения
08:55
Глава «ДНР» назначил себе нового помощника. Он может быть фигурантом дела о закупке угля у «ЛНР»
22:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:26
«ЛНР» показала подготовку к строительству нового КПВВ
14:45
Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек
13:16
В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине
23:45
Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа
17:05
Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы
15:11
Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО
13:49
«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек
все новости
22:47
В Славянске роддом закрыли на карантин: у работника выявили коронавирус
21:52
Украинская разведка отрицает, что выманила «вагнеровцев» в Минск. Винит Россию
21:37
В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:05
ЦИК просит силовиков уточнить, безопасно ли проводить местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
19:27
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
17:23
ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы
16:48
СМИ: Командующий военно-морских сил Украины заразился коронавирусом
16:46
В Славянске обнаружили захоронение людей, погибших во время оккупации в 2014 году
15:55
СМИ: Украинская операция по захвату наемников в Беларуси сорвалась после доклада Офису президента
14:57
В Мариуполе человек в маске Деда Мороза стрелял в охранника комбината
14:52
Штат «UA:Донбасс» сократили на 15%. В НСЖУ указывают на «маргинализацию» регионального ТВ
14:10
В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19
13:31
В Донецкой области показали первый мобильный ЦНАП. Он будет работать и у КПВВ
12:52
Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ
все новости
ВИДЕО
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
18 августа, 19:27
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
15 августа, 21:30
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция